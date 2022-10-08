İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü ne iş yapar, İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü Tanımı;

__

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü Maaşları

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.17

Meslek Adı :

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makinenin günlük kontrolünü yapma, boyama için gerekli ön hazırlık işlemlerini tamamlama, elyaf ve iplik boyama ve boyama sonrası işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının düzenini sağlamak,

b) Makinenin günlük kontrolünü yapmak,

c) Arızaları yetkiliye bildirmek,

d) Bobinlerin kontrolünü yapmak ve boya kazanına almak,

e) Boyama için hazırlık yapmak; su sertliğini kontrol etmek, bobinlere ön pişirme, sıcak yıkama, nötralize, termofikse ve taşmalı yıkama işlemlerini yapmak,

f) Makineye su, kimyasal madde ve boya alarak iplik elyafı boyamak,

g) Makinenin çalışma grafiğini kontrol etmek,

h) Boyama sonrası; bobinleri taşmalı ve sıcak yıkama yapmak, avivaj yapmak, bobinleri sıkıp kurutarak bobin iç ve dış kontrolü yapmak,

i) Koyu renk disperse boyama sırasında redüktif ve sıcak yıkama yapmak,

j) Reaktif boyama sırasında iplik-elyafa nötralize yapmak ve sabunla yıkamak,

k) Indantrant ve kükürt boyama sonrası iplik-elyafa oksidasyon yapmak ve soda sabunlama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?