İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşları

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.32

Meslek Adı :

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesik elyaftan iplik üretiminde, fitilden (ring) veya şeritten (open-end/hava jeti) bitmiş iplik oluşumuna kadar kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını yaptıran ve bu operatörlerin yetkinliğinde olmayan makine detay ayarlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak

e) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek

f) Üretim performansını kontrol etmek

g) Makine üretim performansını kontrol etmek

h) Operatör performansını kontrol etmek

i) Yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlamak

j) İlgili makinenin üretiminin kontrol edilmesini sağlamak

k) Makinenin ve çevresinin temizliğinin yapılmasını sağlamak

l) İplik Eğirme Makinesinde, makinenin masura ve fitil kalemi takibinin yapılmasını sağlamak

m) Makinenin ayarlarını yapmak

n) Makinede üretimi biten malzemenin bir sonraki aşamaya aktarılmasını sağlamak

o) Sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlamak ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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