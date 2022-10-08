İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) Tanımı;

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İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) Maaşları

İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.15

Meslek Adı :

İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örgü yünü ve iplikleri bir makinede kurutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik sistemleri çalıştırarak makinenin ısısını istenilen dereceye getirmek,

b) Kuruma esnasında ipliklerin kilo kaybını önlemek ve yumuşamalarını temin etmek üzere nemlendirme motorunu çalıştırmak, c) Kurutulacak iplik çilelerini veya bobinlerini makinenin hareketli bantlarına yerleştirmek,

d) Hareketli bantları çalıştırarak iplikleri makine içine sevk etmek,

e) Makinenin çalışmasına nezaret etmek,

f) Isı, basınç ve zaman göstergelerini izlemek,

g) Gerektiği anlarda ısı ve basıncı düzenlemek,

h) Makineden çıkan kurumuş iplikleri ilgili kısımlara göndermek,

i) Makinenin temizliğini yapabilir. Meydana gelen arızaları giderebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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