İş Analisti Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Analisti Maaşları, İş Analisti İş İlanları

İş Analisti görev tanımı nedir, İş Analisti ne iş yapar, İş Analisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Analisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Analisti Tanımı;

kurumların iş süreçlerini değerlendirme, gereklilikleri öngörme, iyileştirme alanlarını açığa çıkarma ve çözümler üretme faaliyetlerini yürütür. İş sorunlarına teknik çözümler geliştirmek veya şirketin satış çabalarını ilerletmek için çalışır.

İş Analisti Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Analisti Maaşları

İş Analisti maaşı ortalama aylık 6.750 - TL’dir. En düşük İş Analisti maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Analisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş Analisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

İş Analisti Ne İş Yapar?

İş ve bilişim teknolojileri arasındaki köprüyü oluşturan iş analistinin sorumlulukları şunlardır;

İşletme fonksiyonlarını inceleyerek operasyonel hedefleri belirlemek ve bilgi toplamak,

İş akışı çizelge ve diyagramları oluşturmak,

Mevcut uygulamaları inceleyerek sistemler geliştirmek ve değişiklikler tasarlamak,

Proje ekibi ve bütçesi oluşturmak,

Sistemleri otomatikleştirmek ve modernize etmek için bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler hakkında bilgi sahibi olmak,

Proje problemlerine çözüm getirmek ve ilerleme raporları yayınlamak,

Bilgi ve eğilimleri toplayıp analiz ederek teknik raporlar hazırlamak,

Fikir ve analizleri paylaşmak için toplantı ve sunumlar yapmak,

Stratejik planlama ve özel pazarlama inisiyatiflerinin desteklenmesi için birincil ve ikincil piyasa araştırma çalışmalarının geliştirilmesini planlamak ve koordinesini sağlamak,

Operasyon, satın alma, envanter, dağıtım ve tesisler dahil, çeşitli alanların denetimini sağlamak,

Müşteri, teknisyenler ve yönetim kadrosu ile yakın temas halinde çalışmak,

Teslim edilen ürünlerin izlenmesi ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamak.

İş Analisti Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Personel Ve Kariyer İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Analisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Analisti mesleğinin meslek kodu 2423.03 olarak belirlenmiştir



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