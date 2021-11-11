İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı görev tanımı nedir, İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı ne iş yapar, İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Tanımı;

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, işyerlerinde mesleki becerilerini anlatan, iş yerlerine gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırma ile ilgili faaliyetleri yürüten kişidir.

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Maaşları

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı maaşı ortalama aylık 6.750 - TL’dir. En düşük İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Ne İş Yapar?

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon hizmet alanları ile ilgili dosya hazırlamak

b) Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyon dosyası hazırlamak

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Gündemini takip etmek

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu oluşturmak

e) Fiziksel Kimyasal Biyolojik Psikososyal Risk Etmenleri çalışmaları yapmak,

f) Kaynak işleri, elektrikle çalışmalar, kaldırma araçları, motorlu araçlar, el aletlerinde bakım - onarım işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek.

g) Yetişkin eğitimi, işyerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim faaliyetlerini yürütmek,

h) Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İnşaat İşyerlerinde Maden İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çevresel Ve Mesleki Sağlık Kontrolörleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı mesleğinin meslek kodu 3257.11 olarak belirlenmiştir



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