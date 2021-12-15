İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı görev tanımı nedir, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı ne iş yapar, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Tanımı;

İş makinelerinin motor ve aktarma organlarının bakım ve onarımını, belirli bir sürede, kendi başına yapabilecek nitelikli kişidir.

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Maaşları

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Ne İş Yapar?

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek,

b) Resim üzerine gerekli işaretleri yerleştirmek ve montaj resmi çizmek,

c) Yapım resmi çizmek ve katalog okumak,

d) Kavramalar ve mekanik vites kutularının bakım ve onarımını yapmak,

e) Otomatik transmisyonların bakım ve onarımını yapmak,

f) Şaft, diferansiyel ve aksların bakım ve onarımını yapmak,

g) Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,,

h) Dizel motorunda diyagnostik yapmak,

i) Powershift vites kutusu bakım ve ayarını yapmak,

j) Paletli makinede dönüş sisteminin bakım ve ayarını yapmak,

k) Paletli yürüyüş sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

l) Palet gerdirme düzeneğinin kontrolünü ve palet gerdirme işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7233.46 olarak belirlenmiştir

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