İş Makineleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İş Makineleri Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İş Makineleri Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İş Makineleri Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İş Makineleri Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İş Makineleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş Makineleri Teknisyeni Maaşları

İş Makineleri Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5226,5_TL'dir. En düşük İş Makineleri Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Makineleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.25

Meslek Adı :

İş Makineleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mühendis veya usta gözetiminde iş makinelerinin bakım ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İş Makineleri Teknisyeni;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş makinelerinin parçalarını sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerine monte etmek,

b) Arıza tespiti ve onarım amaçlı sistem testlerini yapmak,

c) İş makinesinde meydana gelen arızanın nedenini ve yerini belirlemek için makinenin kontrolünü yaparak arızalı parçayı/parçaları tespit etmek,

d) Arızalı parçayı/parçaları tümüyle ya da kısmen sökmek,

e) Parçaları onarmak veya onarılmayacak olanları yenisiyle değiştirmek

f) Parçaları yerine monte etmek ve ayarlarını yapmak,

g) Basınç ve fonksiyon testlerini yaparak verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

h) El takımlarını ve ölçü aletlerini temiz tutmak,

i) Sipariş listesini çıkarmak ve maliyet hesabı yapmak,

j) Araçların periyodik bakım programlarına göre motor ayarı, yakıt donanımı, elektrik, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin vb. bakım ve ayarlarının yapılmasını sağlamak,

k) Yaptığı çalışmaları raporlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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