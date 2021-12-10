İşbağcı (Düğümcü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İşbağcı (Düğümcü) görev tanımı nedir, İşbağcı (Düğümcü) ne iş yapar, İşbağcı (Düğümcü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşbağcı (Düğümcü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşbağcı (Düğümcü) Tanımı;

Tekstil sektöründe, dokuma için kullanılan ip bittiğinde leventleri değiştirip biten ip ile yeni ipi birleştirme işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

İşbağcı (Düğümcü) Maaşı Ne Kadar? 2021 İşbağcı (Düğümcü) Maaşları

İşbağcı (Düğümcü) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük İşbağcı (Düğümcü) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşbağcı (Düğümcü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşbağcı (Düğümcü) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İşbağcı (Düğümcü) Ne İş Yapar?

İşbağcı (Düğümcü); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinedeki levent bittiğinde ipleri çapraza almak ve kesmek,

b) Boş leventi indirmek yerine dolu leventi koymak,

c) Alt ve üst işbağ sehpasını hazırlamak,

d) İplikleri düzgün dokunabilmesi için tarayarak hazır hale getirmek,

e) İplerin doğru çaprazlandığından emin olmak,

f) İp tel sayısına göre işbağ makinesine değerleri girmek,

g) İpliğin denyesine göre işbağ makinesinin iğnesini değiştirmek,

h) Makinenin attığı düğümleri kontrol etmek,

i) Düğümlenen ipin lamellerden yavaşça geçmesini sağlamak,

j) Çalışma alanını temiz ve düzenli tutmak,

k) Makinenin periyodik bakım ve yağlanmasını gerçekleştirmek,

l) Hava tabancası kullanarak ipliklerden kalan havları temizlemek,

m) Üretim programını takip etmek ve vardiyasını teslim etmeden önce üretim raporunu hazırlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İşbağcı (Düğümcü) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

İşbağcı (Düğümcü) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İşbağcı (Düğümcü) mesleğinin meslek kodu 8151.48 olarak belirlenmiştir

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