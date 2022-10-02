Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. Tanımı;

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Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. Maaşları

Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb. iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.06

Meslek Adı :

Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb.

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Işıkçı, tiyatro, stüdyo ve çekim platolarındaki ışık sistemlerini kurma, sistemlerin kontrol ve onarımı ile ışık sistemlerini kullanarak ışıklandırma yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Işıkçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını incelemek ve kullanılacak teçhizatı belirlemek,

b) Işık donanımının çalışma alanına getirilmesini sağlamak,

c) Kabloları, elektrik fiş ve prizlerini, enerji dağıtım panosunun bağlantılarını, dimmer sigortalarını ve projektörleri kontrol,

d) etmek ve arızaları gidermek,

e) Kameraların çalışma alanları hakkında bilgi edinmek,

f) Dekorun ışıklandırılmaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

g) Işık sistemi elemanlarının yerlerini belirlemek,

h) Projektörlerini, enerji dağıtım panosunu/dimmerleri ve ışık kumanda masasını belirlenen yerlerine yerleştirmek,

i) Işık sisteminin kablo bağlantılarını yapmak,

j) Işık sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve arızalarını gidermek,

k) Projektörleri objelere yönlendirmek ve projektör filtrelerini takmak,

l) Işık efekti yapmak,

m) Işık ısısını (renk ısısını) kontrol etmek ve ışık şiddeti ölçümü yapmak,

n) Işık provası yapmak, projektörleri gruplandırmak,

o) Kamera kontrol ve yönetmenle mutabakat sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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