Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü ne iş yapar, Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü Tanımı;

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Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü Maaşları

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.80

Meslek Adı :

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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