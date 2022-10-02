Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı görev tanımı nedir, Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı ne iş yapar, Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı Tanımı;

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Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı Maaşları

Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.01

Meslek Adı :

Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtıcı ve pişirici ev aletlerinin kullanımına ilişkin bilgi verme, montaj, ilk çalıştırma ve bakım onarım gibi teknik servis işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek, malzeme temin etmek ve gelen malzemeyi kontrol etmek,

b) Müşterinin şikayetini dinlemek, cihazı kontrol için çalıştırmak ve cihazın prensip (devre) şemasını incelemek,

c) Arıza elektrikse akım, gerilim ve direnç ölçümü yapmak,

d) Ölçüm sonuçlarını analiz etmek ve onarım için gerekli malzemeleri belirlemek,

e) Elektrik ve mekanik arızalarını gidermek için arızalı aksamları değiştirmek,

f) Yedek parça teminindeki zorluklar nedeniyle değiştirilemeyen arızalı aksamları onarmak,

g) Nitelikli lehim yapmak ve tekniğine uygun baskı devre hazırlamak,

h) Elektrikli sobaların, su ısıtıcıların, ütülerin bakım/onarımlarını yapmak

i) Ekmek kızartıcıların,tost makinelerinin ve fritözlerin, mikrodalga fırınların, elektrikli ve gazlı pişiricilerin Kesici ve parçalayıcıların bakım/onarımını yapmak.

j) Arıza giderildikten sonra deneme çalıştırması yapmak ve cihazı temizlemek,

k) Isıtıcı ve pişirci elektrikli ev aletlerinin montajını yapmak,

l) Yapılan işi belgelendirmek,

m) Müşteriye cihazın kullanımıyla ilgili teknik bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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