Isıtma Sistemleri Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Isıtma Sistemleri Servis Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Isıtma Sistemleri Servis Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Isıtma Sistemleri Servis Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Isıtma Sistemleri Servis Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtma Sistemleri Servis Elemanı Maaşları

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Isıtma Sistemleri Servis Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtma Sistemleri Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.16

Meslek Adı :

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtma sistemlerinin, cihaz ve donanımlarının, tesisatının kontrol, ayar ve bakım onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Isıtma Sistemleri Servis Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre güvenliği önlemleri almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş programı yapmak, bakım onarım programını hazırlamak, iş takip formu düzenlemek,

e) Isıtma sistemi elemanlarının kontrol ve bakım onarımını yapmak,

f) Kazan bakım onarımını yapmak, g) Kontrol ünitesinin ayarlarını yapmak,

h) Brülör bakım onarımı yapmak kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını yapmak,

i) Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak,

j) Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapmak,

k) Havalandırma kontrolü yapmak devridaim (sirkülâsyon) pompasının bakım onarımını yapmak,

l) Genleşme tankı bakım onarımını yapmak boyler ve akümülasyon tankının bakım onarımını yapmak,

m) Eşanjörlerin bakım onarımını yapmak,

n) Mevcut bacanın kontrolünü yapmak, o) Tesisat boru bakım onarımını yapmak,

p) Temel mekanik işlemleri boru kesimi yapmak, yüzey deliği delmek, boru bükmek, sert lehimleme yapmak,

q) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Isıtma Sistemleri Servis Elemanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?