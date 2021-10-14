Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı görev tanımı nedir, Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar, Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Tanımı;

Binalarda, ısıtma tesisatı ve ekipmanları ile ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını talimatlara göre yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Maaşları

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 3.170 - TL’dir. En düşük Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.180 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Ne İş Yapar?

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre güvenliği önlemleri almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Isıtma ekipmanlarının bakım onarımı yapmak,

f) Tesisat filtresinin bakım ve temizliğini yapmak,

g) Devridaim (sirkülasyon) pompasının değişimini yapmak,

h) Genleşme deposu basıncını ayarlamak,

i) Boyler tankının bakımını yapmak,

j) Manometre ve termometre değişimini yapmak,

k) Sistem pompasının bakımını yapmak,

l) Isıtma tesisatı bakım onarımı yapmak,

m) Isıtma tesisatı su kaçak testi yapmak,

n) Sitemdeki su basıncını ayarlamak,

o) Radyatör bakımını yapmak,

p) Yerden ısıtma sistemi kontrolü yapmak,

q) Güneş enerjisi sisteminin bakım onarımını yapmak,

r) Servis formunu hazırlamak,

s) Elektrikli ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak,

t) Ani su ısıtıcısının bakım onarımını yapmak

u) Termosifonun bakım onarımını yapmak

v) Gaz yakıcı ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak,

w) Şofben bakım onarımını yapmak,

x) Kombi bakım onarımı yapmak,

y) Doğalgaz soba bakımı yapmak,

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı mesleğinin meslek kodu 7127.18 olarak belirlenmiştir



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