Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı Tanımı;

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Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı Maaşları

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.25

Meslek Adı :

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtma tesisatı, kat kaloriferi, merkezi ısıtma ve gaz yakıcı cihazların montajını, bakımını ve onarımını yapma yeterliklerine sahip, müşterilerin bilgilendirilmesi ve raporlama faaliyetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çelik, bakır ve plastik boruları montaja hazırlar ve montajını yapmak,

b) Sıva altı (Ankastre) tesisat yapmak,

c) Sıva üstü tesisat yapmak,

d) Oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı ile boru kaynağı yapmak,

e) Kat kaloriferi tesisatı yapmak,

f) Isıtıcı montajı yapmak,

g) Kazan dairesi tesisatını çekmek, boyler ve eşanjör montajını yapmak,

h) Cihaz montaj yerini tespit etmek,

i) Dış pencere ve duvara fan / menfez takmak,

j) Kanal ile yanma havasının temin etmek,

k) Bacanın cihaza uygunluğunu kontrol etmek,

l) Baca çekiş testi yapmak,

m) Cihazın montajını yapmak,

n) Cihaz ve tesisatın test ayarını yapmak,

o) Cihazı devreye almak, kontrol ve ayarlarını yapmak,

p) Isı kontrol ve emniyet cihazlarının montajını yapmak,

q) Tesisatın yalıtımını yapmak,

r) Cihaz ve tesisatın periyodik bakımlarını yapmak,

s) Cihaz ve tesisatın arızasını tespit etmek ve onarımını yapmak,

t) Çizilmiş ısıtma ve gaz yakıcı cihazlar ile ilgili projeleri okumak,

u) İş taleplerini alarak planlama yapmak,

v) Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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