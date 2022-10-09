Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.52

Meslek Adı :

Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde hatalı mamul ambalajlarını seçen ve ambalajdan ürünü ayıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hatalı mamul ambalajını seçmek,

b) Alüminyum folyo ambalajı kesmek suretiyle paketleri açmak,

c) Iskarta işlenebilirlik talimatına göre mamulleri seçmek, istiflemek,

d) Ürünleri kullanılmak üzere ilgili birime (ıskarta değirmenine) göndermek,

e) Çalışma alanın temizliğini yapmak,

f) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

g) Kendisinden sonraki melanjörcüye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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