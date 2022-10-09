Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.53

Meslek Adı :

Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Iskartaya ayrılan sade, kremalı vb. mamullerin işlenerek tekrar kullanılmak üzere hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mamul ve yarı mamul ıskartaların elektronik terazide tartmak,

b) Iskartaları değirmen içerisine kepekli, aromalı, kremalı durumuna göre istiflemek, c) Tartım sonuçlarını veri sistemine girişini yapmak,

d) Talimat doğrultusunda ıskarta mamulleri parçalayıcı ve melanjör sisteminden geçirerek kullanıma hazırlamak,

e) Hazırlanan ıskartanın mamul muhteviyatını belirtir etiketi hazırlamak ve paletler üzerine yapıştırmak,

f) Kullanıma hazır ıskartaların kullanılacak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

g) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

h) Vardiyasıyla ilgili bilgileri kendisinden sonraki görevliye aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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