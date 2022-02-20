İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) Maaşları

İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7119.02

Meslek Adı :

İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu

: Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat yerlerinde metal veya ahşap geçici iskeleler kuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İskele kurucusu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dikey parçaları yerlerine tespit etmek,

b) Yatay parçaları bu dikey parçalara bağlayıp platform ayakları yapmak,

c) Korkuluk, merdiven ve benzeri malzemeyi yerlerine tespit etmek,

d) İş müddetince iskeleyi değiştirmek veya uzatmak ve inşaatın bitiminde sökmek,

e) Sapan, kızak ve askılı iskeleleri kurup tespit etmek,

f) Metal ve ahşap iskele işlerinde ihtisası bulunmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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