İşkembe Temizleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İşkembe Temizleme İşçisi görev tanımı nedir, İşkembe Temizleme İşçisi ne iş yapar, İşkembe Temizleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşkembe Temizleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşkembe Temizleme İşçisi Tanımı;

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İşkembe Temizleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İşkembe Temizleme İşçisi Maaşları

İşkembe Temizleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İşkembe Temizleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşkembe Temizleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.21

Meslek Adı :

İşkembe Temizleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kasaplar tarafından kesilmiş olan büyükbaş hayvanların işkembe içeriklerini su ve çeşitli kimyasallarla temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşkembe Temizleme İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimi yapılan büyükbaş hayvanların işkembelerini temizleme makinesine taşımak,

b) İşkembelerin iç zarlarını işkembe temizleme makinesinde sıcak su ve çeşitli kimyasal maddeler vasıtasıyla çıkartmak.

c) Departmanındaki makinelerin bakım ve temizliğini yapmak,

d) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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