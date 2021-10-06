Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü ne iş yapar, Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Tanımı;

Islak Havlu Mendil makinasını kullanarak değişik ebat ve özelliklerde ıslak havlu mendil üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Maaşları

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük işlenecek Islak havlu mendil bilgilerini amirinden öğrenmek,

b) Bekleme tankında hazırlanmış ürün esansını makinenin haznesine aktarmak,

c) Islak havlu mendil makinesini açmak ve kullanıma hazırlamak,

d) Makinenin ürüne göre değişen tüm ayarlarını yapmak,

e) Makinenin etiket ve ambalaj bölümlerini ayarlamak,

f) Makineyi çalıştırmak,

g) Makineyi seri moduna alarak Islak havlu mendil üretim işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Olası arıza ve aksaklıklara müdahale ederek gidermek,

i) Ürünlerin kontrollerini yapmak,hatalı ürünleri ayırmak,

j) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8143.14 olarak belirlenmiştir



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