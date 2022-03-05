Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü Maaşları

Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.13

Meslek Adı :

Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Islak mendil etiketleme makinesini kullanarak folyo besleme ve etiketleme işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Islak Mendil Etiketleme Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük işlenecek ürün bilgilerini amirinden öğrenmek,

b) Islak mendil etiketleme makinesini kullanıma hazırlamak,

c) Makinenin etiketleme, yazdırma ve ambalajlama bölümlerini kullanıma hazırlamak,

d) Makineyi boşta çalıştırarak deneme üretimi ve kalite kontrolü yapmak,

e) Makine ayarlarını sabitlemek,

f) Makineyi seri moduna alarak etiketleme, yazdırma ve folyo besleme işlemlerini yapmak,

g) Üretim aşamasında olası arıza ve aksaklıklara müdahale ederek gidermek,

h) Üretimi kontrol etmek hatalı olanları ayırmak,

i) Ambalaj folyolarının paketleme makinesine sorunsuz ve kesintisiz girmesini sağlamak,

j) Günlük işlemler konusunda amirlerini bilgilendirmek,

k) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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