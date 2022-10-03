İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı görev tanımı nedir, İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı ne iş yapar, İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı Tanımı;

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İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı Maaşları

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.41

Meslek Adı :

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel seviyede tesisat/donanımın kurulumu veya sökülmesi, bakımı, onarımı ve kontrolü işlerinde yardımcı nitelikte çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak,

g) Çalışma öncesi gerekli hazırlıkları yapmak,

h) Makine/cihaz ve donanımların kontrol işlemlerine katılmak,

i) İşlemlere başlamadan önce güvenlik önlemlerini almak,

j) Bakım işlemlerini gerçekleştirmek,

k) Planlı bakım çalışmalarını izlemek, katılmak,

l) Elektriksel ayarları yapmak,

m) Makine ve cihazlarla ilgili tesisata ait elektrik işlerini yapmak,

n) Elektrik tesisatını verilen projeye göre kurma işlemine katılmak,

o) Yeni veya yer değiştirecek makine/cihaz ve donanımların kurulmasına katılmak,

p) Çeşitli elektrik tesisatlarının bakım, onarım ve kontrolünü yapmak,

q) Arıza giderme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

r) Arızayı tespit etmek, arızaya müdahale etmek, arızayı ortadan kaldırmak, s) Raporlama işlemlerini gerçekleştirmek,

t) Planlı onarım sonuçlarını raporlamak,

u) Gerçekleşen arızaların sonuçlarını raporlamak,

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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