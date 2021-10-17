İşletme Elektrik Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İşletme Elektrik Bakımcısı görev tanımı nedir, İşletme Elektrik Bakımcısı ne iş yapar, İşletme Elektrik Bakımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşletme Elektrik Bakımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletme Elektrik Bakımcısı Tanımı;

Elektrikli tesisat ve donanımların, bakımı, onarımı ve kontrolü işlerinde çalışan kişidir.

İşletme Elektrik Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 İşletme Elektrik Bakımcısı Maaşları

İşletme Elektrik Bakımcısı maaşı ortalama aylık 3.280 - TL’dir. En düşük İşletme Elektrik Bakımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Elektrik Bakımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşletme Elektrik Bakımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İşletme Elektrik Bakımcısı Ne İş Yapar?

İşletme Elektrik Bakımcısı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre güvenliği önlemleri almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Çalışma öncesi gerekli hazırlıkları yapmak,

g) İş talimatlarına göre detaylı iş programını hazırlamak,

h) Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanımları hazır duruma getirmek,

i) Bakım/onarımı yapılacak makine/cihazın teknik özelliklerini incelemek,

j) Çalışma öncesi gerekli hazırlıkları yapmak,

k) Malzeme teminine destek vermek,

l) Makine/cihaz ve donanımların fiili çalışmalarını sistematik olarak kontrol etmek,

m) Makine/cihaz ve donanımları gözlemleyerek normal olmayan durumları tespit etmek,

n) Çalışma öncesi temel güvenlik önlemlerini almak,

o) Planlı bakım işlemlerini gerçekleştirmek,

p) Elektriksel arızaların onarımını gerçekleştirmek,

q) Bakım onarım sonuçlarını raporlamak,

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İşletme Elektrik Bakımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

İşletme Elektrik Bakımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İşletme Elektrik Bakımcısı mesleğinin meslek kodu 7412.40 olarak belirlenmiştir



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