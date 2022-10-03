İşletme Elektroniği Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İşletme Elektroniği Yardımcısı görev tanımı nedir, İşletme Elektroniği Yardımcısı ne iş yapar, İşletme Elektroniği Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşletme Elektroniği Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletme Elektroniği Yardımcısı Tanımı;

__

İşletme Elektroniği Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İşletme Elektroniği Yardımcısı Maaşları

İşletme Elektroniği Yardımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İşletme Elektroniği Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Elektroniği Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.13

Meslek Adı :

İşletme Elektroniği Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektronik devreli kumanda sistemlerinin problem teşhisi, değişikliği ve onarım işlerinde çalışan ekip içerisinde yardımcı nitelikte görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşletme Elektroniği Yardımcısı , çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik devreli kumanda sistemlerinin problem teşhisi, değişikliği ve onarım işlerinde çalışan ekip içerisinde amirinin talimatlarına uygun olarak çalışmak,

b) Teşhis edilmiş basit arızaların giderilmesinde gerekli değiştirme ve onarın işlerini talimatlara uygun olarak yapmak,

c) Yapılan işlerle ilgili olarak amirine yazılı ve sözlü bilgi vermek,

d) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?