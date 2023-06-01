İstanbul’da 14 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlüyü yakalandı.

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İstanbul’da 14 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak uzun süreden beri aranan 14 hükümlü yakalandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİRÇOK İLÇEDE OPERASYON BAŞLATTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon başlattı.

İstanbul’da 14 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZASI KESİNLEŞMİŞ ŞAHISLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık olaylarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hükümlülere yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 14 firari yakalandı. İki yıl 1 aydan, 17 yıl 4 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İHA

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