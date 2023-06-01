İstanbul’da 14 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak uzun süreden beri aranan 14 hükümlü yakalandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİRÇOK İLÇEDE OPERASYON BAŞLATTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon başlattı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZASI KESİNLEŞMİŞ ŞAHISLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık olaylarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hükümlülere yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 14 firari yakalandı. İki yıl 1 aydan, 17 yıl 4 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbul ve İzmir TCG Anadolu'ya yoğun ilgi gösterdi, ziyarete açılan gemi ziyaretçi akınına uğradı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirdi, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti

Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı

Osmaniye'de kahreden olay! Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti!

PKK terör örgütünün ele başalarından Mustafa Karasu Millet İttifakını stratejilerini eleştirdi

Haberin Devamı

Aile dizisinin Devin’inden flaş karar: Show TV izleyicisi bunu beklemiyordu! Serenay Sarıkaya’nın rotası değişti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti

Avrupa'ya giden doğal gazın yolu Ankara'dan geçiyor, Avrupa Birliği, Türkiye'den izin isteyecek!

O markette dev indirim! 30’lu yumurta sadece 59 TL’ye satışta! Bu fırsat kaçmaz

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 01.06 Perşembe günü hava tahmin raporu

Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!

CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi