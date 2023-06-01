Osmaniye'de kahreden olay! Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Erdoğdu köyünde, 14 yaşındaki Mustafa Çakmak ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de kahreden olay! Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

SÜT SAĞIM MAKİNASINDAKİ KABLODAKİ KAÇAK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Mustafa Çakmak, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları çocuğu Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Osmaniye'de kahreden olay! Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti!Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İHA

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