İtfaiye Başşoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiye Başşoförü görev tanımı nedir, İtfaiye Başşoförü ne iş yapar, İtfaiye Başşoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiye Başşoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiye Başşoförü Tanımı;

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İtfaiye Başşoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiye Başşoförü Maaşları

İtfaiye Başşoförü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük İtfaiye Başşoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiye Başşoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.07

Meslek Adı :

İtfaiye Başşoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yangın, kaza, doğal afetlere müdahale ile diğer hizmetlerin yürütülmesinde sorumlu olduğu İtfaiye hizmet araçlarının [oto, pikap, tahrip(personel taşıyıcı), arazöz, şnorkel, kurtarma, merdiven, köpük kulesi vb. araçlar] olay yerine intikalini sağlayan, araçlardaki donanımların teknik özelliğine göre kullanılmasını sağlayan, ihtiyaç durumunda araçları ve araçlardaki donanımları kullanan, çalışmalara fiilen katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiye Başşoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) İtfaiye araçlarının periyodik bakımlarını yaptırarak her an göreve hazır bulundurulmasını sağlamak, b) İtfaiye araçlarının temizliğini düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

c) Sorumlu olduğu araçlarda kişisel teçhizatını hazır bulundurmak,

d) Şoförlerin görevlendirilmesini planlamak ve bu planın uygulanmasını sağlamak,

e) Göreve gidecek araçlara şoför görevlendirmek,

f) Zil, telefon, telsiz, anons vb. vasıtalarla yapılan görev bildirimi uyarılarında, belirlenen sürede ve süratle araç mahalline intikal ederek, aracının hareket etmesini sağlamak ve ihtiyaç halinde araçları kullanmak,

g) İtfaiye aracını, geçiş üstünlüğünü trafiği tehlikeye sokmadan, trafik ve yol durumuna göre tepe lambaları ve sirenler gibi duyulur ve görünür ikaz işaretlerini de kullanılarak güvenli bir şekilde olay yerine ulaştırmak,

h) Olay yerine ulaşılınca, araçların yerleşimi ve şoförler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

i) Olay yerinde, projektörleri çalıştırılarak olay mahallinin aydınlatılmasını sağlamak,

j) İtfaiye araçlarına su takviyesinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

k) İtfaiye araçlarının motopompunun çalıştırılarak su ve köpüğü kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak, gerektiğinde bu işlemeleri yapmak,

l) İtfaiye araçlarındaki donanımların, araç-gereç ve ekipmanların uygun kullanımını sağlamak ve bunları denetlemek,

m) İtfaiye hizmeti faaliyetlerinde ekip çalışmalarına katılmak,

n) Yangından korunma, yangınla mücadele kurallarını uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

o) Temiz hava solunum cihazının kullanılması gereken durumlarda kullanmak,

p) İlk yardım malzemelerini gerektiğinde doğru olarak kullanmak,

q) Dönüş hazırlıkları aşamasında sorumlu olunan malzemeleri toplanmasını sağlamak,

r) Olay yerinden dönüşte, araçların eksikliklerin giderilerek tekrar göreve hazır hale getirmesini sağlamak,

s) Araçların yakıt ikmâlini düzenli olarak yapılmasını sağlamak, zamanı geldiğinde yağ değişimini yaptırmak,

t) İtfaiye araçlarının arızalanmaları durumunda arızaların giderilmesini sağlamak,

u) Mesleğiyle ilgili hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlere katılmak,

y) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, uygulanmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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