İtfaiye Onbaşısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiye Onbaşısı görev tanımı nedir, İtfaiye Onbaşısı ne iş yapar, İtfaiye Onbaşısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiye Onbaşısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiye Onbaşısı Tanımı;

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İtfaiye Onbaşısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiye Onbaşısı Maaşları

İtfaiye Onbaşısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiye Onbaşısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiye Onbaşısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.03

Meslek Adı :

İtfaiye Onbaşısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- İtfaiye hizmetlerin yerine getirilmesinde, emrindeki erlerin eğitimi ve işbölümünü sağlayan itfaiye çavuşuna bağlı olarak görev yapan rütbeli personeldir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiye Onbaşısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İtfaiye aracında bulunan teçhizatı yerinde ve zamanında doğru olarak kullanmak, kullanılmasını sağlamak,

b) İtfaiye aracında bulunan malzemelerin bakım ve temizliklerini yapmak, yaptırmak, kullanıma hazır halde bulunmasını sağlamak,

c) Yangınla mücadelede su tahliyesine uygun hortumu seçmek ve kullanılmasını sağlamak,

d) Yangın ve kurtarma çalışmalarında portatif merdivenlerin açılmasını sağlamak,

e) Yangın çeşitlerine göre uygun olan söndürme yöntemlerini bilmek ve uygulamak,

f) Kişisel teçhizatı aracında hazır bulundurmak ve kişisel teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak,

g) Seyyar yangın söndürücü çeşitlerini ve özelliklerini bilmek ve kullanmak, h) Arama kurtarma tekniklerini doğru olarak uygulamak,

i) Görev bildirimini aldıktan sonra en kısa zamanda araç mahalline intikal etmek ve maiyetindekilerin intikalini sağlamak,

j) Telsiz anonsları aracılığıyla olayın gelişimi hakkında bilgi almak,

k) Aracın olay yerine intikali esnasında kişisel teçhizatını hazırlamak,

l) Olayın türüne göre koruyucu elbiseyi giymek ve giyilmesini sağlamak,

m) Yangın söndürme çalışmalarına katılmak,

n) Kurtarma çalışmalarında taşınan her türlü madde ve malzemenin hasara uğramasını önlemek,

o) Trafik kazası ile her türlü kazada arama ve kurtarma çalışmalarında gerekli ekipman ve malzemeyi kullanmak,

p) Sel baskını, su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları esnasında gerekli ekipman ve malzemeyi kullanmak,

q) Doğal afetlerde can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

r) İş bitiminde kullanılan malzeme ve ekipmanın toplanması araca yerleştirilmesi ve tekrar kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

s) Araçta kullanılan ve eksilen ve eskiyen malzemeleri amirlerine bildirmek ve tamamlanmasını sağlamak,

t) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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