İzabeci (Kupola) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İzabeci (Kupola) görev tanımı nedir, İzabeci (Kupola) ne iş yapar, İzabeci (Kupola) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İzabeci (Kupola) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İzabeci (Kupola) Tanımı;

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İzabeci (Kupola) Maaşı Ne Kadar? 2022 İzabeci (Kupola) Maaşları

İzabeci (Kupola) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük İzabeci (Kupola) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İzabeci (Kupola) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.31

Meslek Adı :

İzabeci (Kupola)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Terkibinde demir bulunan veya bulunmayan metallerin içinde, döküm maksadıyla, eritildiği bir kupola ocağını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İzabeci (Kupola) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocağın dibine ve alt kısımlarına kum yaymak,

b) Ocağın dibine ilk ateşleme gayesiyle yerleştirilmiş kok ve tutuşturma odununu hazırlamak ve yakmak,

c) Metal, kok ve katalizör maddelerinin ocağa ayrı tabakalar teşkil edecek tarzda doldurulması için emir vermek,

d) Ocağa hava üfleyerek vantilatörü çalıştırmak,

e) Erimiş metalin ocak tabanına damlamasını gözetlemek,

f) Erimiş metalin bir kepçe içine boşaltılması için gereken seviyeye ulaşması halinde ocağın dibindeki çamuru kırmak,

g) Kepçe dolunca erimiş metalin akışını durdurmak üzere deliği çamurla tıkamak,

h) Eritme işleminden sonra ocağın alt kapaklarını açarak içerde kalan cüruf, metal ve kokun zemine dökülmesini sağlamak,

i) Ocak soğuyunca cidarlarında kalan cüruf ve kefekelerini kırmak ve cidar tuğlalarının yanık kısımlarını ateş toprağı ve su karışımı ile onarmak,

j) Ocağın çalıştırılmasında yardımcı olarak iş gören personelin mutat hizmetlerine nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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