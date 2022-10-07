İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) Tanımı;

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İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) Maaşları

İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.32

Meslek Adı :

İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demirli yada demirsiz metalleri döküm için ergiten bir ocağı çalıştıran (Kupola hariç) kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik ark ocağı, pota ocağı, revarberatular (yansımalı) ocak yada diğer ocakları (kupola hariç) doldurmaları için talimat vermek,

b) Ocağı yakmak yada akım vermek ve fırını ayarlayarak ve şarj ederek istenilen ısıyı sağlamak, c) Pirometre kullanarak ve erimiş metallerin renginden metalin ısısını anlamak,

d) Kalıba dökülmek ve akıtılmak yada ocağı devirmek için erimiş metal hazır olduğunda metalin döküm kepçesine dökülmesine yada akıtılmasına karar vermek,

e) Yardımcılarına daha tempolu çalışmaları için talimat verir,

f) Eriyen metalin taşınmasına ve kalıplara dökülmesine yardım edebilir,

g) Özel bir tip ocağın çalıştırılmasında ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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