İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) görev tanımı nedir, İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) ne iş yapar, İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) Tanımı;

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İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) Maaşları

İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.33

Meslek Adı :

İzabeci (Metal Tavlama Ocağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çubuk levha ve diğer metal cisimlerin şahmerdanla dövülmek, pres tezgahında şekillendirilmek veya haddeden geçirilmek gayesiyle içinde ısıtıldığı bir ocağı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İzabeci (Metal Tavlama Ocağı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocağı yakmak ve kömür, hava gazı veya akaryakıt ile takviye suretiyle ocak sıcaklığını belirli bir derecede tutmak,

b) Ocağı tavlanacak metalle doldurmak,

c) Isınma safhalarını gözetleyerek metalin rengine bakarak ve pyrometre kullanarak sıcaklık derecesini tayin etmek,

d) Metal mütecanis ve kifayetli bir ısıda bulundurmak gayesiyle maşa ve çubuklarla alt üst etmek,

e) Tavlanan metali ocaktan çıkarıp ait olduğu işyerine sevk etmek,

f) Ocağın çalıştırılmasında yardımcı olarak iş gören personele nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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