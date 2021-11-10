Izgara Köftecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Izgara Köftecisi Maaşları ve İş İlanları

Izgara Köftecisi görev tanımı nedir, Izgara Köftecisi ne iş yapar, Izgara Köftecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Izgara Köftecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Izgara Köftecisi Tanımı;

Köfte yapacağı eti seçme, hazırlama, özel baharatlarla karıştırıp yoğurma, ızgarada pişirme ve servise hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Izgara Köftecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Izgara Köftecisi Maaşları

Izgara Köftecisi maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Izgara Köftecisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Izgara Köftecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Izgara Köftecisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Izgara Köftecisi Ne İş Yapar?

Izgara Köftecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

c) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

d) Temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

e) Mönünün özelliğine göre kıymanın içine konulacak malzemeleri hazırlamak,

f) Kıymayı ve diğer malzemeleri karıştırmak, yoğurarak homojen hale getirmek, şekillendirmek, dinlendirmek,

g) Mönünün özelliğine göre uygun sosları ve garnitürleri hazırlamak,

h) Izgarayı kullanıma hazırlamak,

i) Dinlendirdiği köfteleri ızgara yapmak,

j) Izgara yaptığı köfteleri servise hazır hale getirmek,

k) Köftelik malzemelerin satın alınması, depolanması ve saklanması ile ilgili işleri yapmak,

l) Izgarayı temizlemek ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Izgara Köftecisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Izgara Köftecisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Izgara Köftecisi mesleğinin meslek kodu 9411.09 olarak belirlenmiştir

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