Jahmali Waite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahmali Waite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jahmali Waite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jahmali Waite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jahmali Waite 24 Aralık 1998 tarihinde Philadelphia, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Jamaika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jahmali Waite Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athletes first yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jahmali Waite'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jahmali Waite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jahmali Waite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jahmali Waite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jahmali Waite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında FD Knights

11 Nisan 2019 yılında Reading United

1 Ağustos 2019 yılında FD Knights

1 Ağustos 2020 yılında UConn Huskies

5 Mayıs 2021 yılında Ocean City

1 Ağustos 2021 yılında UConn Huskies

25 Mart 2022 yılında Pittsburgh

Jahmali Waite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jahmali Waite şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jahmali Waite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 13 numaralı formasıyla 9 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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