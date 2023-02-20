Dani Rovira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Rovira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Rovira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Rovira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Rovira 15 Aralık 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Rovira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Rovira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPM Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 8 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Dani Rovira'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Rovira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Rovira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Rovira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Rovira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Pittsburgh

Dani Rovira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Rovira şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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