Kenardo Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenardo Forbes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenardo Forbes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenardo Forbes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenardo Forbes 15 Mayıs 1988 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenardo Forbes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFF yapmaktadır. Kenardo Forbes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kenardo Forbes'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenardo Forbes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kenardoforbes_11/

Haberin Devamı

Kenardo Forbes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenardo Forbes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Kenardo Forbes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenardo Forbes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Waterhouse

2 Ekim 2012 yılında Silver Knights

1 Temmuz 2014 yılında Waterhouse

27 Mart 2015 yılında Rochester

1 Ocak 2018 yılında Pittsburgh

Kenardo Forbes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenardo Forbes şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.