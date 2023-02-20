Arturo Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Ordonez 22 Mayıs 1997 tarihinde Salou şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Osuna Ordoñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Ordonez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Arturo Ordonez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arturo Ordonez'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Arturo Ordonez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OrdonezOsuna

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http://www.instagram.com/arturitu3/

Arturo Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturo Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Arturo Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Ocak 2018 yılında Castelldefels

30 Haziran 2018 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Ağustos 2019 yılında Panthers

11 Ocak 2022 yılında Houston

17 Şubat 2022 yılında Pittsburgh

Arturo Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Ordonez şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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