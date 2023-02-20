Edward Kizza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Kizza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Kizza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edward Kizza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edward Kizza 17 Aralık 1998 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edward Kizza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edward Kizza'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Edward Kizza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edward Kizza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edward Kizza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edward Kizza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Panthers

21 Ocak 2021 yılında New England

5 Haziran 2021 yılında Revolution II

30 Kasım 2021 yılında New England

30 Mart 2022 yılında Memphis 901

8 Temmuz 2022 yılında New England

15 Temmuz 2022 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2022 yılında New England

13 Ocak 2023 yılında Pittsburgh

Edward Kizza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edward Kizza şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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