Marc Ybarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Ybarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Ybarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Ybarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Ybarra 18 Aralık 1998 tarihinde Ann Arbor, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Ybarra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Ybarra'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Ybarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcybarra23

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http://www.instagram.com/marcybarra23/

Marc Ybarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Ybarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Marc Ybarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Ybarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Michigan

24 Şubat 2022 yılında Pittsburgh

Marc Ybarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Ybarra şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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