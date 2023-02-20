Nathan Dossantos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Dossantos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Dossantos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Dossantos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Dossantos 11 Nisan 1999 tarihinde Oakville, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Dossantos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Dossantos'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Dossantos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/natedossantos6

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Nathan Dossantos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Dossantos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Dossantos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Dossantos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Duquesne Dukes

1 Mayıs 2019 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2019 yılında Duquesne Dukes

1 Ağustos 2020 yılında Thundering Herd

1 Mayıs 2021 yılında Treasure Coast

1 Ağustos 2021 yılında Thundering Herd

11 Ocak 2022 yılında Orlando

18 Şubat 2022 yılında Pittsburgh

Nathan Dossantos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Dossantos şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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