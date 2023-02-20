Luke Biasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Biasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Biasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Biasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Biasi 15 Temmuz 1999 tarihinde Buford, Georgia şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Biasi Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Biasi'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Biasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lukebiasi11

http://www.instagram.com/lukebiasi11/

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Luke Biasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Biasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Biasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Biasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Syracuse

24 Şubat 2022 yılında Pittsburgh

Luke Biasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Biasi şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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