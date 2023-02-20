Albert Dikwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Dikwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Dikwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Dikwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Dikwa 2 Ocak 1998 tarihinde Garoua şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Albert Dikwa Lega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Dikwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 31 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Albert Dikwa'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Dikwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Dikwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Dikwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Dikwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2017 yılında Orlando City B

15 Aralık 2017 yılında St. Louis FC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2020 yılında Pittsburgh

Albert Dikwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Dikwa şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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