Joseph Farrell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Farrell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Farrell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Farrell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Farrell 13 Şubat 1994 tarihinde Blue Bell, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Farrell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 29 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Farrell'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Farrell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Farrell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Farrell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Farrell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında La Salle

1 Mayıs 2014 yılında NYRB U-23

4 Ağustos 2014 yılında La Salle

1 Mayıs 2015 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2015 yılında La Salle

1 Mart 2016 yılında Rochester

18 Aralık 2017 yılında Phoenix Rising

29 Aralık 2022 yılında Pittsburgh

Joseph Farrell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Farrell şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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