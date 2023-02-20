Robbie Mertz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Mertz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Mertz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robbie Mertz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robbie Mertz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Mertz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Mertz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Mertz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Mertz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Mertz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Mertz 4 Aralık 1996 tarihinde Pittsburgh, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Charles Robbins Mertz Jr. şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Mertz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robbie Mertz'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Mertz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/robbiemertz14

Robbie Mertz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Mertz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Robbie Mertz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Mertz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2016 yılında Michigan

1 Mayıs 2017 yılında Burlingame

1 Ağustos 2017 yılında Michigan

14 Ocak 2019 yılında Colorado

6 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2019 yılında Pittsburgh

12 Ocak 2021 yılında ATL UTD 2

20 Temmuz 2022 yılında Pittsburgh

Robbie Mertz kimdir

Robbie Mertz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Mertz şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Century United, St. Clair High School

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Robbie Mertz nereli

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