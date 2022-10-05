Jakar Kartı Desen Kopyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jakar Kartı Desen Kopyacısı görev tanımı nedir, Jakar Kartı Desen Kopyacısı ne iş yapar, Jakar Kartı Desen Kopyacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jakar Kartı Desen Kopyacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jakar Kartı Desen Kopyacısı Tanımı;

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Jakar Kartı Desen Kopyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Jakar Kartı Desen Kopyacısı Maaşları

Jakar Kartı Desen Kopyacısı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Jakar Kartı Desen Kopyacısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jakar Kartı Desen Kopyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.10

Meslek Adı :

Jakar Kartı Desen Kopyacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Desinatörler tarafından çizilmiş, krokileri Jakar Kartı Delicisi (8262.14) ve Jakar Tezgahı Dokuyucusu (8262.15) nun faydalanması için diagramlar halinde kare taksimatlı kağıtlara aktaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jakar Kartı Desen Kopyacısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Argacın çözgü üzerine gösterip önceden hazırlanmış diagramların kopyalarını çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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