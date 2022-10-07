Jakar Tezgahı Tertipleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jakar Tezgahı Tertipleyicisi görev tanımı nedir, Jakar Tezgahı Tertipleyicisi ne iş yapar, Jakar Tezgahı Tertipleyicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jakar Tezgahı Tertipleyicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jakar Tezgahı Tertipleyicisi Tanımı;

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Jakar Tezgahı Tertipleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Jakar Tezgahı Tertipleyicisi Maaşları

Jakar Tezgahı Tertipleyicisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Jakar Tezgahı Tertipleyicisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jakar Tezgahı Tertipleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.07

Meslek Adı :

Jakar Tezgahı Tertipleyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Jakarlı dokuma tezgahlarını kuran, muayene ve tamir eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Jakar Tezgahı Tertipleyicisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri (7432.07) Dokuma Tezgahı Ayarcısı ve (7262.29) Tahar Takım Hazırlayıcı da belirtilmekle beraber ayrıca tezgahlara örnek kartları dizisini de yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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