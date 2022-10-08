Jet Boya Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jet Boya Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Jet Boya Makinesi Operatörü ne iş yapar, Jet Boya Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jet Boya Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jet Boya Makinesi Operatörü Tanımı;

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Jet Boya Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Jet Boya Makinesi Operatörü Maaşları

Jet Boya Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Jet Boya Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jet Boya Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.18

Meslek Adı :

Jet Boya Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Jet Boya Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, jet boya makinesinin günlük kontrolünü yapma, boyama için gerekli ön hazırlık işlemlerini tamamlama ve jet boya makinesi ile kumaş boyama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Jet Boya Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Üretim problemlerini ve arızaları yetkiliye bildirmek,

b) Jet boyama makinesinin günlük kontrolünü yapmak,

c) Boyanacak kumaşı kontrol etmek ve tartmak/ölçmek,

d) Boyama programını yüklemek,

e) Kumaşı dikme, mıknatıslama ve makineye alma işlemlerini yapmak,

f) Ön yıkama kimyasallarını hazırlamak,

g) Kumaşı boyaya hazırlamak için ön yıkama sıcaklığında taşmalı yıkama yapmak,

h) Boyama makinesine su ve kimyasalları almak,

i) Makineyi kumaş lama, ön yıkama, boyama, soda gönderme sıcaklığına ayarlamak,

j) Banyo pH ve tuz değerini kontrol etmek,

k) Boyayı ilave kazana dökmek ve banyoya dozajlama ile almak,

l) Numune renk kontrolü yapmak,

m) Kumaşlara redüktif, taşmalı, sıcak, reaktif/sıcak sabun yıkama yapmak,

n) Kumaşı asetik asit ile nötralize etmek,

o) Reaktif boya sökümü yapmak,

p) Renk açma işlemi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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