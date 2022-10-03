Kablo Ekleyici-Elektrik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kablo Ekleyici-Elektrik görev tanımı nedir, Kablo Ekleyici-Elektrik ne iş yapar, Kablo Ekleyici-Elektrik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kablo Ekleyici-Elektrik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kablo Ekleyici-Elektrik Tanımı;

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Kablo Ekleyici-Elektrik Maaşı Ne Kadar? 2022 Kablo Ekleyici-Elektrik Maaşları

Kablo Ekleyici-Elektrik maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kablo Ekleyici-Elektrik maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kablo Ekleyici-Elektrik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.05

Meslek Adı :

Kablo Ekleyici-Elektrik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yer üstü ve yer altı kablolarını ekleyen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kablo Ekleyici (Elektrik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İletken telleri ayırmak ve uçlarındaki izolasyonları keserek atmak,

b) Kabloların ek yerlerinde karşılıklı iletkenleri birleştirmek ve lehimlemek,

c) Rutubeti kurutmak ve ek yerlerini izolasyon malzemesi ile sarmak,

d) İzolasyonlu ekleri kurşun gömleklerle örtmek ve bunları kurşun kablo zarfına kaynakla eklemek,

e) Eklenen kabloları ek kutularına yerleştirmek, tespit etmek ve kutular içine zift veya diğer macunlar dökmek,

f) İletken tellerde arızayı araştırmak,

g) Enerji telefon veya telgraf kablolarında yaptığı ekler üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir . vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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