Kablo Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kablo Montaj İşçisi ve İş İlanları

Kablo Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Kablo Montaj İşçisi ne iş yapar, Kablo Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kablo Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kablo Montaj İşçisi Tanımı;

Boy ölçümü yapılan kabloların numuneye göre ayarlanmış panoda bantlama işini yapan kişidir.

Kablo Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kablo Montaj İşçisi Maaşları

Kablo Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4.250- TL’dir. En düşük Kablo Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kablo Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kablo Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kablo Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Kablo Montaj İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Günlük planı okumak, incelemek,

c) Malzeme hazırlığı yapmak,

d) Belli boylarda kesilerek gelen kabloların boy ölçümünü yapmak,

e) Panodaki ayara göre kısa veya uzun gelen kablolar hatalı olarak ayırmak,

f) Montaj için panoyu şahit numuneye göre ayarlamak,

g) Renkli kabloları panoya yerleştirmek,

h) Kabloları montaj için bantlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kablo Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Kablo Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kablo Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 7412.32 olarak belirlenmiştir

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