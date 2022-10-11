Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı görev tanımı nedir, Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı ne iş yapar, Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı Tanımı;

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Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı Maaşları

Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9216.01

Meslek Adı :

Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Balıkçılık Ve Su Ürünleri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları : Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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