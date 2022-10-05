Kadın Şapkası İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadın Şapkası İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Kadın Şapkası İmalat İşçisi ne iş yapar, Kadın Şapkası İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın Şapkası İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın Şapkası İmalat İşçisi Tanımı;

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Kadın Şapkası İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Şapkası İmalat İşçisi Maaşları

Kadın Şapkası İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kadın Şapkası İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Şapkası İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.06

Meslek Adı :

Kadın Şapkası İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Keçe, ipek, kadife ve hasır gibi çeşitli malzemeden komple olarak kadın ve çocuk şapkaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Şapkası İmalat İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendi modellerini veya belirli modellerin kopyalarını hazırlayarak mevcut modelleri adapte etmek,

b) Malzemeyi patrona veya kendi buluşuna göre işaretleyerek biçmek,

c) Şapka parçalarını düzelterek; teyeller ve şekline uygun olarak birbirine dikmek, d) Şapkayı bantlar ve istenilen şekilde süsleyerek ilave etmek,

e) Ferdi isteklere göre şapkalar yapmak ve şapkaları tadil etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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