Kağıt İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kağıt İmal İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kağıt İmal İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kağıt İmal İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kağıt İmal İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kağıt İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt İmal İşçisi Maaşları

Kağıt İmal İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Kağıt İmal İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.18

Meslek Adı :

Kağıt İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dayanıklı ve yüksek kaliteli kağıtları imalatında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt İmal İşçisi;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şivlendirilmiş ağaç bir çerçeveyi tel örgülü kalıp üzerine geçirmek,

b) Kalıbı çerçeveyle birlikte kağıt hamuruna daldırıp sonra hamur seviyesine getirmek,

c) Kalıbı sarsarak kağıt hamuru liflerinin bir araya gelerek bir tabaka teşkil etmesini ve fazla suyun kalıptan süzülerek akmasını ve kağıt yaprağının istenilen özelliklere göre meydana gelmesini sağlamak,

d) Çerçeveyi çıkarıp, kalıbı ters döndürerek teşekkül etmiş tabakayı ıslak keçe üzerine bırakmak,

e) Bir tabaka keçe bir tabaka kağıt olmak üzere malzemeyi üst üste sererek bir elektrik presinde preslemek,

f) Kağıt tabakaları keçeden ayırıp paket haline getirmek,

g) Bu paketi belirli bir süre başka bir presde preslemek,

h) Preslenmiş paketteki kağıt tabakaları ayırıp bunları yumuşak iplerle asmak veya çuha üzerine sererek kurutmak,

i) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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